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Прокуратура будет просить для Медведчука содержание под стражей или залог в 1 млрд грн

Прокуратура будет просить для Медведчука содержание под стражей или залог в 1 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 21191 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании для народного депутата Украины Виктора Медведчука меры пресечения в виде содержания под стражей или залог в 1 млрд. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Подозрение господину Медведчуку по нашему мнению вручено всеми возможными способами по состоянию на сегодня. Относительно того какую меру пресечения мы бы избирали господину Медведчуку. Это не компетенция СБУ, но если оценивать все, что мы услышали, я бы просил безальтернативный вариант в виде ареста”, — сказал во время брифинга глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

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Венедиктова ответила ему, отметив: “нельзя по такой категории дел идти безальтернативно. Прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или залогом в 1 млрд грн”.

Контекст

Народному депутату Виктору Медведчуку 8 октября сообщили о подозрении за государственную измену и содействие деятельности террористической организации.

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