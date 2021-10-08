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Нова підозра Медведчуку: слідство оприлюднило аудіозаписи, які підтверджують державну зраду

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Після повідомлення про підозру народному депутату Віктору Медведчуку слідство оприлюднило аудіозаписи, які підтверджують його державну зраду. Їх оприлюднили під час спільного брифінгу Генпрокурора Ірини Венедіктової та глави СБУ Ігоря Баканова, інформує УНН.

Деталі

Зокрема, оприлюднили низку аудіозаписів, які підтверджують існування “вугільної схеми” та зацікавленість у ній влади РФ. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук, котрий, зокрема, спілкується щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України.

На записах чути фрагменти розмов Медведчука з віце-прем’єром уряду РФ Козаком, послом РФ Зубаровим.

Також, слідство оприлюднило розмову з ватажком так званої “ДНР” щодо пошуку недіючих шахт.

Перемовини Медведчук вів із помічником Путіна Сурковим та з адміністрацією президента РФ Островенком.

До слова, ці питання узгоджувалися, у тому числі з ватажками бойовиків. За час функціонування цієї схеми, за даними правоохоронців, проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.

Доповнення

Народному депутату Віктору Медведчуку повідомили про підозру за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Українські Національні Новини

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