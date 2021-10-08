Новое подозрение Медведчуку: следствие обнародовало аудиозаписи, подтверждающие государственную измену
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. После сообщения о подозрении народному депутату Виктору Медведчуку следствие обнародовало аудиозаписи, подтверждающие его государственную измену. Их обнародовали во время совместного брифинга Генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Игоря Баканова, передает УНН.
Детали
В частности, обнародовали ряд аудиозаписей, которые подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук, который, в частности, общается по реализации незаконных схем с представителями российской власти. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.
На записях слышно фрагменты разговоров Медведчука с вице-премьером правительства РФ Козаком, послом РФ Зубаровым.
Также, следствие обнародовало разговор с главарем так называемой "ДНР" по поиску недействующих шахт.
Переговоры Медведчук вел с помощником Путина Сурковым и с администрацией президента РФ Островенко.
К слову, эти вопросы согласовывались, в том числе с главарями боевиков. За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, пророссийских террористов всего было профинансировано на сумму более 200 млн гривен.
Дополнение
Народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении за государственную измену и содействие деятельности террористической организации.