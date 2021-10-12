Справа про держзраду: суд відмовився арештовувати Медведчука, він залишиться під домашнім арештом до 7 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, якого підозрюють в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, передає кореспондент УНН.
Цитата
“У задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Медведчука відмовити. Застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту заборонивши йому залишати місце проживання цілодобово. Строк тримання під домашнім арештом до 7 грудня”, — сказала суддя.
Деталі
Раніше Медведчук заявляв, що його рахунки заблоковані, тому він не зможе заплатити заставу в 1 млрд грн.
Що було раніше
11 жовтня правоохоронці вручили клопотання про арешт з альтернативою внесення застави в 1 млрд грн Віктору Медведчуку.
Доповнення
Народному депутату Віктору Медведчуку повідомили про підозру за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомляла, що прокуратура клопотатиме про обрання для Віктора Медведчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в 1 млрд.
Додамо, що наразі Медведчука перебуває під цілодобовим домашнім арештом у справі щодо державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.