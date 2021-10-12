Дело о госизмене: суд отказался арестовывать Медведчука, он останется под домашним арестом до 7 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, передает корреспондент УНН.
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"В удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Медведчука отказать. Применить меру пресечения в виде домашнего ареста запретив ему покидать место жительства круглосуточно. Срок содержания под домашним арестом до 7 декабря", - сказала судья.
Детали
Ранее Медведчук заявлял, что его счета заблокированы, поэтому он не сможет заплатить залог в 1 млрд грн.
Что было раньше
11 октября правоохранители вручили ходатайство об аресте с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн Виктора Медведчука.
Дополнение
Народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении за государственную измену и содействие деятельности террористической организации.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Виктора Медведчука меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 1 млрд.
Добавим, что сейчас Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом по делу о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.