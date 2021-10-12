Справа про держзраду: прокуратура оскаржить цілодобовий домашній арешт Медведчука
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Прокуратура подасть апеляційну скаргу на рішення суду про застосування цілодобового домашнього арешту до народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, якого підозрюють в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.
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“За результатами розгляду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд підтвердив обґрунтованість підозри народному депутату України у державній зраді та вчиненні за попередньою змовою групою осіб сприяння діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
В ОГП, зауважують, що попри це судом обрано запобіжний захід підозрюваному у вигляді цілодобового домашнього арешту.
“На думку прокурорів, за даних обставин такий запобіжний захід є недостатнім і не забезпечить належної поведінки особи. У зв’язку з цим прокурори будуть оскаржувати його в апеляційному порядку та наполягатимуть на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень”, — зазначається в повідомленні.
В Офісі Генпрокурора повідомляють, що прокурори доводитимуть, що такий запобіжний захід необхідний, зважаючи на існуючі ризики щодо можливого переховування підозрюваного, а також його зв’язки з представниками РФ та терористичних організацій.
“Наразі у кримінальному проваджені не встановлені всі особи співучасників та не допитано всіх свідків, а частина з них не надає достовірних та повних показань через побоювання впливу на них підозрюваного і його спільників. Окрім того, не врахована тяжкість інкримінованих діянь і наявність у народного депутата підозри у вчиненні особливо тяжкого злочину у іншому кримінальному провадженні”, — інформує ОГП.
Що було раніше
Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата від “Опозиційної платформи — За життя” Віктора Медведчука.
Народному депутату Віктору Медведчуку повідомили про підозру за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомляла, що прокуратура клопотатиме про обрання для Віктора Медведчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в 1 млрд.