Дело о госизмене: прокуратура обжалует круглосуточный домашний арест Медведчука

КИЕВ. 12 октября. УНН. Прокуратура подаст апелляционную жалобу на решение суда о применении круглосуточного домашнего ареста к народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.