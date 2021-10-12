Дело о госизмене: прокуратура обжалует круглосуточный домашний арест Медведчука

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Прокуратура подаст апелляционную жалобу на решение суда о применении круглосуточного домашнего ареста к народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

Цитата

"По результатам рассмотрения ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд подтвердил обоснованность подозрения народного депутата Украины в государственной измене и совершении по предварительному сговору группой лиц содействие деятельности террористических организаций (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст . 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

В ОГП, отмечают, что несмотря на это судом избрана мера пресечения подозреваемому в виде круглосуточного домашнего ареста.

"По мнению прокуроров, при данных обстоятельствах такая мера пресечения является недостаточной и не обеспечит надлежащего поведения лица. В связи с этим прокуроры будут обжаловать его в апелляционном порядке и настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 млрд гривен", - отмечается в сообщении.

В Офисе Генпрокурора сообщают, что прокуроры будут доказывать, что такая мера мера необходима, учитывая существующие риски возможного укрытия подозреваемого, а также его связи с представителями РФ и террористических организаций.

"Сейчас в уголовном производстве не установлены все лица соучастников но не допрошены все свидетели, а часть из них не предоставляет достоверных и полных показаний из-за опасений влияния на них подозреваемого и его сообщников. Кроме того, не учтена тяжесть инкриминируемых деяний и наличия у народного депутата подозрения в совершении особо тяжкого преступления в другом уголовном производстве", - информирует ОГП.

Что было раньше

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении за государственную измену и содействие деятельности террористической организации.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Виктора Медведчука мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в 1 млрд.

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