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Вугільна справа: апеляцію на домашній арешт Медведчука перенесли на 9 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Київський апеляційний суд переніс на 9 листопада розгляд апеляційних скарг на застосування цілодобового домашнього арешту до народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, якого підозрюють в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення суду.

Вугільна справа: апеляцію на домашній арешт Медведчука перенесли на 9 листопада

Цитата:

“Розгляд апеляційних скарг сторони захисту та прокурора, поданих на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 жовтня 2021 року про відмову в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного М., призначено на 9 листопада 2021 року (11 година 30 хвилин)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У суді журналісту УНН повідомили, що засідання перенесли через те, що до суду так і не надійшли матеріали судової справи.

Що було раніше

Сьогодні, 20 жовтня, був запланований розгляд скарг щодо застосування цілодобового домашнього арешту до народного депутата Віктора Медведчука.

Повідомлялося, що станом на вечір 19 жовтня матеріали судової справи до суду не надійшли.

Доповнення

8 жовтня народному депутату Віктору Медведчуку повідомили про підозру за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. Зі слів Генпрокурора Ірини Венедіктової, у справі йдеться, зокрема, про закупівлю вугілля з ТОТ у террористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”.

Венедіктова повідомляла, що прокуратура клопотатиме про обрання для Медведчука арешту або застави в 1 мільярд.

12 жовтня Печерський районний суд Києва, утім, відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

Як писав УНН, у травні народним депутатам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку було повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

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