Второй раунд переговоров в Абу-Даби: песков рассказал, кто вошел в состав делегации рф
Киев • УНН
Второй раунд переговоров рабочей группы по безопасности в Абу-Даби состоится 4-5 февраля. Делегацию рф возглавит начальник гру генштаба вс рф игорь костюков.
Второй раунд работы группы по безопасности в Абу-Даби состоится 4-5 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков в комментарии российским "медиа", передает УНН.
Подробности
Он отметил, что состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби остается неизменным, ее будет возглавлять начальник главного разведывательного управления генштаба вс рф игорь костюков.
Если вы имеете в виду переговоры рабочей группы по вопросам безопасности, которые начнутся завтра и продлятся до четверга, то это будет та же делегация, что была в прошлый раз. Ее будет возглавлять костюков
Контекст
24 января завершились переговоры в Абу-Даби между США, Украиной и рф. Послы обеих воюющих стран встречались с американскими посредниками.
Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи украинской делегации с россиянами и американцами в Абу-Даби. Обсуждения сосредоточились на возможных параметрах окончания войны.
Напомним
УНН сообщал, что россия отправила на трехсторонние переговоры с Украиной и США в Абу-Даби александра зорина, сотрудника ГРУ, который вербовал сирийских наемников для ЧВК "вагнер".