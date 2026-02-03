Второй раунд работы группы по безопасности в Абу-Даби состоится 4-5 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков в комментарии российским "медиа", передает УНН.

Он отметил, что состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби остается неизменным, ее будет возглавлять начальник главного разведывательного управления генштаба вс рф игорь костюков.

Если вы имеете в виду переговоры рабочей группы по вопросам безопасности, которые начнутся завтра и продлятся до четверга, то это будет та же делегация, что была в прошлый раз. Ее будет возглавлять костюков