09:22 • 10313 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
09:16 • 18136 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 19204 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 20787 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28 • 23674 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 31265 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 40448 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 28023 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 52282 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
2 февраля, 18:37 • 24277 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
Второй раунд переговоров в Абу-Даби: песков рассказал, кто вошел в состав делегации рф

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Второй раунд переговоров рабочей группы по безопасности в Абу-Даби состоится 4-5 февраля. Делегацию рф возглавит начальник гру генштаба вс рф игорь костюков.

Второй раунд переговоров в Абу-Даби: песков рассказал, кто вошел в состав делегации рф

Второй раунд работы группы по безопасности в Абу-Даби состоится 4-5 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков в комментарии российским "медиа", передает УНН.

Подробности

Он отметил, что состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби остается неизменным, ее будет возглавлять начальник главного разведывательного управления генштаба вс рф игорь костюков.

Если вы имеете в виду переговоры рабочей группы по вопросам безопасности, которые начнутся завтра и продлятся до четверга, то это будет та же делегация, что была в прошлый раз. Ее будет возглавлять костюков

- заявил песков.

Контекст

24 января завершились переговоры в Абу-Даби между США, Украиной и рф. Послы обеих воюющих стран встречались с американскими посредниками.

Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи украинской делегации с россиянами и американцами в Абу-Даби. Обсуждения сосредоточились на возможных параметрах окончания войны.

Напомним

УНН сообщал, что россия отправила на трехсторонние переговоры с Украиной и США в Абу-Даби александра зорина, сотрудника ГРУ, который вербовал сирийских наемников для ЧВК "вагнер".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Абу-Даби
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина