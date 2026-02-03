Другий раунд переговорів в Абу-Дабі: песков розповів, хто увійшов до складу делегації рф
Київ • УНН
Другий раунд переговорів робочої групи з безпеки в Абу-Дабі відбудеться 4-5 лютого. Делегацію рф очолить начальник гру генштабу зс рф ігор костюков.
Другий раунд роботи групи з безпеки в Абу-Дабі відбудеться 4-5 лютого. Про це повідомив речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков в коментарі російським "медіа", передає УНН.
Деталі
Він зазначив, що склад російської делегації на переговорах в Абу-Дабі залишається незмінним, її очолюватиме начальник головного розвідувального управління генштабу зс рф ігор костюков.
Якщо ви маєте на увазі переговори робочої групи з питань безпеки, які розпочнуться завтра і триватимуть до четверга, то це буде та сама делегація, що була минулого разу. Її очолюватиме костюков
Контекст
24 січня завершились переговори в Абу-Дабі між США, Україною і рф. Посли обох воюючих країн зустрічалися з американськими посередниками.
Президент Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі української делегації з росіянами та американцями в Абу-Дабі. Обговорення зосередились на можливих параметрах закінчення війни.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що росія відправила на тристоронні переговори з Україною та США в Абу-Дабі олександра зоріна, співробітника ГРУ, який вербував сирійських найманців для ПВК "вагнер".