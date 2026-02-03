Другий раунд переговорів в Абу-Дабі: песков розповів, хто увійшов до складу делегації рф

$42.970.16
09:22
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом доби
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформити
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Нарендра Моді
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причина
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єрі
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почути
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш'ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

Другий раунд переговорів в Абу-Дабі: песков розповів, хто увійшов до складу делегації рф

Київ • УНН

 • 966 перегляди

Другий раунд переговорів робочої групи з безпеки в Абу-Дабі відбудеться 4-5 лютого. Делегацію рф очолить начальник гру генштабу зс рф ігор костюков.

Другий раунд переговорів в Абу-Дабі: песков розповів, хто увійшов до складу делегації рф

Другий раунд роботи групи з безпеки в Абу-Дабі відбудеться 4-5 лютого. Про це повідомив речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков в коментарі російським "медіа", передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що склад російської делегації на переговорах в Абу-Дабі залишається незмінним, її очолюватиме начальник головного розвідувального управління генштабу зс рф ігор костюков.

Якщо ви маєте на увазі переговори робочої групи з питань безпеки, які розпочнуться завтра і триватимуть до четверга, то це буде та сама делегація, що була минулого разу. Її очолюватиме костюков

- заявив пєсков.

Контекст

24 січня завершились переговори в Абу-Дабі між США, Україною і рф. Посли обох воюючих країн зустрічалися з американськими посередниками.

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі української делегації з росіянами та американцями в Абу-Дабі. Обговорення зосередились на можливих параметрах закінчення війни.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що росія відправила на тристоронні переговори з Україною та США в Абу-Дабі олександра зоріна, співробітника ГРУ, який вербував сирійських найманців для ПВК "вагнер".

Євген Устименко

Воєнний стан
Війна в Україні
Абу-Дабі
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна