Другий раунд роботи групи з безпеки в Абу-Дабі відбудеться 4-5 лютого. Про це повідомив речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков в коментарі російським "медіа", передає УНН.

Він зазначив, що склад російської делегації на переговорах в Абу-Дабі залишається незмінним, її очолюватиме начальник головного розвідувального управління генштабу зс рф ігор костюков.

Якщо ви маєте на увазі переговори робочої групи з питань безпеки, які розпочнуться завтра і триватимуть до четверга, то це буде та сама делегація, що була минулого разу. Її очолюватиме костюков