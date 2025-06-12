Второй этап обмена пленными: самому старшему освобожденному 59 лет, самому молодому – 22 года

Сегодня, 12 июня, в рамках очередного обмена удалось вернуть защитников в составе ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских Сил, Морской пехоты, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Самому старшему освобожденному 59 лет, самому младшему - 22 года. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Состоялся очередной обмен в рамках договоренностей в Стамбуле. На Родину возвращаются защитники в составе ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских Сил, Морской пехоты, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Возвращенные находились в плену начиная с первых дней полномасштабного вторжения. Среди возвращенных есть те, которые считались пропавшими без вести. Самому старшему освобожденному - 59 лет, самому младшему - 22 года - сообщил Лубинец.

Детали

Он подчеркнул, что это возвращение - результат настойчивой работы государственных органов Украины, которые входят в состав Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Напомним

Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных украинских воинов.