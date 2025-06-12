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Україна провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів додому - Зеленський
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Другий етап обміну полоненими: найстаршому звільненому 59 років, наймолодшому - 22 роки

Київ • УНН

 • 314 перегляди

В Україну повернулися оборонці різних родів військ, серед яких є ті, хто вважався зниклим безвісти. Найстаршому звільненому 59 років, а наймолодшому - 22.

Другий етап обміну полоненими: найстаршому звільненому 59 років, наймолодшому - 22 роки

Сьогодні, 12 червня, в рамках чергового обміну вдалося повернути оборонців у складі ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Морської піхоти, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Найстаршому звільненому 59 років, наймолодшому - 22 роки. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Відбувся черговий обмін у межах домовленостей у Стамбулі. На Батьківщину повертаються оборонці у складі ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Морської піхоти, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Повернуті перебували у полоні розпочинаючи з перших днів повномасштабного вторгнення. Серед повернутих є ті, які вважались зниклими безвісти. Найстаршому звільненому - 59 років, наймолодшому - 22 роки 

- повідомив Лубінець.

Деталі

Він наголосив, що це повернення - результат наполегливої роботи державних органів України, які входять до складу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо

Україна провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих українських воїнів.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Національна гвардія України
Державна прикордонна служба України
Збройні сили України
Стамбул
Україна
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