Другий етап обміну полоненими: найстаршому звільненому 59 років, наймолодшому - 22 роки

Сьогодні, 12 червня, в рамках чергового обміну вдалося повернути оборонців у складі ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Морської піхоти, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Найстаршому звільненому 59 років, наймолодшому - 22 роки. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Відбувся черговий обмін у межах домовленостей у Стамбулі. На Батьківщину повертаються оборонці у складі ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Морської піхоти, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Повернуті перебували у полоні розпочинаючи з перших днів повномасштабного вторгнення. Серед повернутих є ті, які вважались зниклими безвісти. Найстаршому звільненому - 59 років, наймолодшому - 22 роки - повідомив Лубінець.

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Він наголосив, що це повернення - результат наполегливої роботи державних органів України, які входять до складу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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