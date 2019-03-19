ВСУ признал правомерность решения ЦИК по нумерации в бюллетене

"Установление формы избирательного бюллетеня по выборам Президента Украины и утверждении текста, содержащегося в нем, относится к дискреционным полномочиям Центральной избирательной комиссии. Такая дискреции ограничивается законодательно установленными требованиями сведений, которые должны обязательно содержаться в избирательных бюллетенях по выборам Президента Украины", - говорится в сообщении.

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Истец обратился в суд с иском об установлении в избирательном бюллетене для голосования порядковых номеров кандидатов на пост президента Украины. Свои требования обосновал тем, что в избирательном бюллетене на выборах президента Украины в день голосования 31 марта 2019 будут содержаться сведения о двух кандидатов на этот пост, которые имеют одинаковую фамилию, аналогичные инициалы, должность и место работы, а также о двух кандидатов с одинаковыми фамилиями. По мнению истца, это приведет к ошибочному пониманию избирателями результатов сделанного ими выбора и исказит результаты волеизъявления.

В суде добавили, представитель ответчика возразил против удовлетворения иска, отметив, что во время совещания ЦИК 6 марта 2019 года и заседания 8 марта 2019 года с участием уполномоченных представителей кандидатов на пост Президента Украины обсуждался и решался вопрос относительно проставления в избирательном бюллетене нумерации граф, которые содержат информацию о персональных данных кандидатов на пост Президента Украины. По результатам голосования такие предложения не были поддержаны соответствующим большинством голосов членов Комиссии, а потому считаются не принятыми.

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Верховный Суд Украины оставил иск без удовлетворения.

"Доводы апеллянта о том, что отсутствие нумерации граф бюллетеня не позволит избирателям сделать свободный и осознанный выбор, приведет к ошибочному пониманию избирателями сделанного ими выбора, нарушит принцип равенства, исказит результаты волеизъявления Суд считает надуманными, поскольку они являются лишь предположениями истца но не подтверждены никакими надлежащими и допустимыми доказательствами со ссылкой на конкретные нормы законодательства", - добавили в ведомстве.

Напомним, окружные избирательные комиссии уже с 23 марта получат избирательные бюллетени, которые до 29 марта будут доставлены на участковые избирательные комиссии.