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ВСУ визнав правомірність рішення ЦВК щодо нумерації у бюлетені

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Верховний суд України визнав правомірність рішення Центральної виборчої комісії щодо відсутності нумерації та двох однакових прізвищ у бюлетені. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Верховного суду України.

ВСУ визнав правомірність рішення ЦВК щодо нумерації у бюлетені

“Встановлення форми виборчого бюлетеня з виборів Президента України та затвердження тексту, що міститься в ньому, належить до дискреційних повноважень Центральної виборчої комісії. Така дискреція обмежується законодавчо встановленими вимогами щодо відомостей, які мають обов’язково міститись у виборчих бюлетенях з виборів Президента України”, — йдеться у повідомленні.

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Позивач звернувся до суду з позовом щодо встановлення у виборчому бюлетені для голосування порядкових номерів кандидатів на пост Президента України. Свої вимоги обґрунтував тим, що у виборчому бюлетені на виборах Президента України в день голосування 31 березня 2019 року будуть міститися відомості про двох кандидатів на цей пост, які мають однакове прізвище, аналогічні ініціали, посаду та місце роботи, а також про двох кандидатів із однаковими прізвищами. На думку позивача, це призведе до помилкового розуміння виборцями результатів зробленого ними вибору та спотворить результати волевиявлення.

У суді додали, представник відповідача заперечив проти задоволення позову, зазначивши, що під час наради ЦВК 6 березня 2019 року та засідання 8 березня 2019 року за участю уповноважених представників кандидатів на пост Президента України обговорювалось та вирішувалось питання щодо проставлення у виборчому бюлетені нумерації граф, які містять інформацію про персональні дані кандидатів на пост Президента України. За результатами голосування такі пропозиції не були підтримані відповідною більшістю голосів членів Комісії, а тому вважаються не прийнятими.

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Верховний Суд України залишив позов без задоволення.

“Доводи апелянта про те, що відсутність нумерації граф бюлетеня не дасть змоги виборцям зробити вільний та усвідомлений вибір, призведе до помилкового розуміння виборцями зробленого ними вибору, порушить принцип рівності, спотворить результати волевиявлення, Суд вважає надуманими, оскільки вони є лише припущеннями позивача та не підтверджені жодними належними та допустимими доказами з посиланням на конкретні норми законодавства”, — додали у відомстві.

Нагадаємо, окружні виборчі комісії уже з 23 березня отримають виборчі бюлетені, які до 29 березня будуть доставлені на дільничні виборчі комісії.

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