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ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня з чергових виборів Президента України

ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня з чергових виборів Президента України

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів та форму виборчого бюлетеня для повторного голосування. Відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього засідання, повідомили УНН у прес-службі комісії.

“Після скасування реєстрації 5 кандидатів на пост Президента України бюлетень для голосування в день виборів міститиме прізвища 39 кандидатів на президентський пост та відомості про них”, — повідомили в ЦВК.

У прес-службі також розповіли, що текст виборчого бюлетеня для голосування в день виборів буде надруковано лише з одного боку державною мовою на одному аркуші розміром 200×800 мм пісочного кольору з двотоновим водяним знаком та захисними волокнами з використанням захисних графічних антисканерних елементів, виконаних із застосуванням захисних фарб, що мають флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінювання, та елемента, який втрачає забарвлення внаслідок термовпливу, а також із виконанням номера виборчої дільниці високим друком із застосуванням захисної фарби, що проявляється на звороті виборчого бюлетеня.

Також ЦВК постановила, що виборчі бюлетені виготовлятимуться для кожної звичайної та закордонної виборчої дільниці у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, які за своєю виборчою адресою відносяться до відповідної виборчої дільниці за даними Державного реєстру виборців станом на 7 березня 2019 року, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа під час їх виготовлення.

“Своєю чергою — для кожної спеціальної виборчої дільниці у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує орієнтовну кількість виборців, які будуть включені до списку виборців на виборчій дільниці, визначену з урахуванням кількості ліжко-місць, спальних місць, чисельності особового складу відповідних військових частин, а також максимально можливої кількості членів дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць, які включатимуться до списків виборців на таких дільницях (крім кількості членів дільничних виборчих комісій виборчих дільниць, утворених у військових частинах), з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа під час їх виготовлення”, — повідомили у прес-службі.

З метою здійснення контролю за виготовленням виборчих бюлетенів з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року на державному підприємстві “Поліграфічний комбінат „Україна“ по виготовленню цінних паперів”, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку, погашення невикористаних виборчих бюлетенів, розглянувши подання кандидатів на пост Президента України, ЦВК утворила відповідну контрольну комісію до складу якої увійшли 14 осіб.

Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ще трьох кандидатів на пост президента України.

Таким чином, наразі загальна кількість кандидатів у президенти становить 39 осіб.

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