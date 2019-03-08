КИЇВ. 8 березня. УНН. ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів та форму виборчого бюлетеня для повторного голосування. Відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього засідання, повідомили УНН у прес-службі комісії.