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ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня по очередным выборам Президента Украины

ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня по очередным выборам Президента Украины

Киев  •  УНН

 • 15286 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня по очередным выборам Президента Украины 31 марта 2019 года для голосования в день выборов и форму избирательного бюллетеня для повторного голосования. Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания, сообщили УНН в пресс-службе комиссии.

"После отмены регистрации 5 кандидатов на пост Президента Украины бюллетень для голосования в день выборов будет содержать фамилии 39 кандидатов на президентский пост и сведения о них", - сообщили в ЦИК.

В пресс-службе также рассказали, что текст избирательного бюллетеня для голосования в день выборов будет напечатано только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200 × 800 мм песочного цвета с двухцветный водяным знаком и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие влияния температур, а также с выполнением номера избирательного участка высокой печатью с использованием защитной краски, проявляется на обороте избирательного бюллетеня.

Также ЦИК постановила, что избирательные бюллетени будут изготавливаться для каждого обычного и зарубежного избирательного участка в количестве, на 0,5 процента превышаеющем количество избирателей, которые по своему избирательному адресу относятся к соответствующему избирательному участку по данным Государственного реестра избирателей по состоянию на 7 марта 2019 года, с возможным отклонением указанного количества с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении.

"В свою очередь - для каждой специального избирательного участка в количестве, на 0,5 процента превышает ориентировочное количество избирателей, которые будут включены в список избирателей на избирательном участке, определенную с учетом количества койко-мест, мест, численности личного состава соответствующих воинских частей, а также максимально возможного количества членов участковых избирательных комиссий специальных избирательных участков, которые будут включаться в списки избирателей на таких участках (кроме количества членов участковых избирательных комиссий избирательных участков, образованных в воинских частях), с возможным отклонением указанного количества с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении", - сообщили в пресс-службе.

С целью осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней по очередным выборам Президента Украины 31 марта 2019 года на государственном предприятии "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг", соблюдением требований по уничтожению печатных форм, технических отходов, полиграфического брака, погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, рассмотрев представление кандидатов на пост Президента Украины, ЦИК образовала соответствующую контрольную комиссию в состав которой вошли 14 человек.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию еще трех кандидатов на пост президента Украины.

Таким образом, в настоящее время общее количество кандидатов в президенты составляет 39 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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