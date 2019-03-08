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ЦВК скасувала реєстрацію ще трьох кандидатів на пост президента України

ЦВК скасувала реєстрацію ще трьох кандидатів на пост президента України

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ще трьох кандидатів на пост президента України. Як повідомили УНН у прес-службі комісіі відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього засідання.

У прес-службі зазначили, що 7 березня до ЦВК надійшли заяви від трьох кандидатів на пост Президента України: Дмитра Гнапа, Дмитра Добродомова та Євгена Мураєва про відмову балотуватися кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України.

“Розглянувши зазначені заяви, Комісія скасувала реєстрацію кандидатів на пост Президента України Гнапа Дмитра Володимировича, Добродомова Дмитра Євгеновича та Мураєва Євгенія Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року”, — повідомили у прес-службі.

Раніше ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом у президенти лідера “Самопомочі”, мера Львова Андрія Садового, а також заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил Сергія Кривоноса.

Таким чином, наразі загальна кількість кандидатів у президенти становить 39 осіб.

Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія відмовила 5 особам у реєстрації кандидатами у президенти через невідповідність поданих документів вимогам виборчого закону.

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