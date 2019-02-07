ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 5 претендентам
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Центральна виборча комісія відмовила 5 особам у реєстрації кандидатами у президенти через невідповідність поданих документів вимогам виборчого закону. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦВК.
3 лютого громадяни України Рачок А.В., Спіріна О.І., Сухіх І.А., Опря С.О., Булах М.Ю. подали заяви разом із доданими документами для реєстрації кандидатами на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.
Розглянувши подані документи, Комісія встановила їх невідповідність вимогам виборчого закону та відмовила зазначеним особам у реєстрації кандидатами на пост президента України на чергових виборах президента України.
Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія зареєструвала президента Петра Порошенка і ще трьох кандидатів у президенти на вибори 31 березня.
Нагадаємо, станом на 7 лютого 2019 року Комісія зареєструвала 41 кандидата на пост президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року: Шевченка І.А., Капліна С.М., Наливайченка В.О., Скоцика В.Є., Садового А.І., Купрія В.М., Мураєва Є.В., Гриценка А.С., Балашова Г.В., Богомолець О.В., Шевченка О.Л., Насірова Р.М., Бойка Ю.А., Ляшка О.В., Корнацького А.О., Вілкула О.Ю., Тимошенко Ю.В., Добродомова Д.Є., Мороза О.О., Киву І.В., Кошулинського Р.В., Данилюка О.В., Таруту С.О., Смешка І.П., Богословську І.Г., Зеленського В.О., Габера М.О., Дерев’янка Ю.Б., Безсмертного Р.П., Бондаря В.В., Носенка С.М., Кривенка В.М., Кривоноса С.Г., Ригованова Р.О., Тимошенка Ю.В., Новака А.Я., Журавльова В.М., Порошенка П.О., Кармазіна Ю.А., Литвиненко Ю.Л., Ващенка О.М.