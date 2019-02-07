ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты 5 претендентам
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия отказала 5 лицам в регистрации кандидатами в президенты из-за несоответствия представленных документов требованиям избирательного закона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК.
3 февраля граждане Украины Рачок А.В., Спирина А.И., Сухих И.А., Опря С.А., Булах М.Ю. подали заявления вместе с приложенными документами для регистрации кандидатами на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.
Рассмотрев представленные документы, Комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала указанным лицам в регистрации кандидатами на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины.
Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала президента Петра Порошенко и еще трех кандидатов в президенты на выборах 31 марта.
Напомним, на 7 февраля 2019 Комиссия зарегистрировала 41 кандидата на пост президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019: Шевченко И.А., Каплина С.М., Наливайченко В.А., Скоцика В.Е., садового А.И., Куприя В.М., Мураева Е.В., Гриценко А.С., Балашова Г.В., Богомолец О.В., Шевченко А.Л., Насирова Р.М., Бойко Ю .А., Ляшко О.В., Корнацкого А.А., Вилкула А.Ю., Тимошенко Ю.В., Добродомова Д.Е., Мороза А.А., Киву И.В., Кошулинский Р.В ., Данилюка А.В., Тарута С.А., Смешко И.П., Богословскую И.Г., Зеленского В.А., Габера Н.А., Деревянко Ю.Б., Безс мертных Р.П., Бондаря В.В., Носенко С.М., Кривенко В.Н., Кривоноса С.Г., Ригованова Р.А., Тимошенко Ю.В., Новака А.Я., Журавлева В .М., Порошенко П.А., Кармазина Ю.А., Литвиненко Ю.Л., Ващенко А.Н.