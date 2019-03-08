ЦИК отменила регистрацию еще трех кандидатов на пост президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию еще трех кандидатов на пост президента Украины. Как сообщили УНН в пресс-службе комиссии соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания.
В пресс-службе отметили, что 7 марта в ЦИК поступили заявления от трех кандидатов на пост Президента Украины: Дмитрия Гнапа, Дмитрия Добродомова и Евгения Мураева об отказе баллотироваться кандидатом на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины.
“Рассмотрев указанные заявления, Комиссия отменила регистрацию кандидатов на пост Президента Украины Гнапа Дмитрия Владимировича, Добродомова Дмитрия Евгеньевича и Мураева Евгения Владимировича на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019”, — сообщили в пресс-службе.
Ранее ЦИК отменила регистрацию кандидатом в президенты лидера “Самопомочі”, мэра Львова Андрея Садового, а также заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Сергея Кривоноса.
Таким образом, в настоящее время общее количество кандидатов в президенты составляет 39 человек.
Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия отказала 5 лицам в регистрации кандидатами в президенты за несоответствие представленных документов требованиям избирательного закона.