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Окружні виборчі комісії з 23 березня отримають виборчі бюлетені - МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Окружні виборчі комісії уже з 23 березня отримають виборчі бюлетені, які до 29 березня будуть доставлені на дільничні виборчі комісії. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ, голова координаційного штабу Іван Стойко під час брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії та реагування на порушення виборчого законодавства, передає кореспондент УНН.

Окружні виборчі комісії з 23 березня отримають виборчі бюлетені - МВС

"До 22 березня окружні виборчі комісії уже будуть взяті під цілодобову охорону, з 23-го отримають виборчі бюлетені, і з 27 по 29 березня вони будуть доставлені на дільничні виборчі комісії", - сказав радник глави МВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЦВК розповіли, у чому унікальність виборів президента 2019 року

Нагадаємо, кількість бюлетенів для голосування на виборах Президента України буде більшою, аніж це було прогнозовано Центральною виборчою комісією станом на 7 березня.

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