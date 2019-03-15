У ЦВК розповіли, у чому унікальність виборів президента 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На виборах президента України у 2019 році зафіксовано рекордну кількість кандидатів у бюлетені – 39 і рекордну довжину виборчого бюлетеню - 80 см. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
Крім того, вперше працює цей склад ЦВК, і вперше під час виборчої кампанії проводяться процедури відкритих торгів щодо закупівлі послуг через систему ProZorro.
Нагадаємо, вибори президента України проводитимуться у сьомий раз за часи незалежності України.
Україна уже обирала очільника держави у 1991, 1994, 1999, 2004, 2010 і 2014 роках.
Нагадаємо, на чергових виборах президента України станом на 15 березня утворено 30 002 виборчі дільниці. З них звичайних – 28 653; закордонних – 101; спеціальних – 1248.