В ЦИК рассказали, в чем уникальность выборов президента 2019 года
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На выборах президента Украины в 2019 году зафиксировано рекордное количество кандидатов в бюллетене - 39 и рекордную длину избирательного бюллетеня - 80 см. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Кроме того, впервые работает этот состав ЦИК, и впервые во время избирательной кампании проводятся процедуры открытых торгов по закупке услуг через систему ProZorro.
Напомним, выборы президента Украины будут проводиться в седьмой раз за время независимости Украины.
Украина уже выбирала главу государства в 1991, 1994, 1999, 2004, 2010 и 2014 годах.
Напомним, на очередных выборах президента Украины по состоянию на 15 марта образовано 30 002 избирательные участки . Из них обычных - 28 653; иностранных - 101; специальных - 1248.