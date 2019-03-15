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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЦИК рассказали, в чем уникальность выборов президента 2019 года

Киев • УНН

 • 9936 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. На выборах президента Украины в 2019 году зафиксировано рекордное количество кандидатов в бюллетене - 39 и рекордную длину избирательного бюллетеня - 80 см. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

В ЦИК рассказали, в чем уникальность выборов президента 2019 года

Кроме того, впервые работает этот состав ЦИК, и впервые во время избирательной кампании проводятся процедуры открытых торгов по закупке услуг через систему ProZorro.

Напомним, выборы президента Украины будут проводиться в седьмой раз за время независимости Украины.

Украина уже выбирала главу государства в 1991, 1994, 1999, 2004, 2010 и 2014 годах.

Напомним, на очередных выборах президента Украины по состоянию на 15 марта образовано 30 002 избирательные участки . Из них обычных - 28 653; иностранных - 101; специальных - 1248.

Украинские Национальные Новости

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