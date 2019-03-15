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MIM-104 Patriot

ЦВК створила 30 тисяч дільниць на виборах президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. На чергових виборах президента України станом на 15 березня утворено 30 002 виборчі дільниці. З них звичайних – 28 653; закордонних – 101; спеціальних – 1248. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.

ЦВК створила 30 тисяч дільниць на виборах президента

Спеціальні виборчі дільниці розподілені наступним чином:

– у стаціонарних лікувальних закладах – 981;
– в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах – 154;
– на суднах, що перебувають у день голосування на виборах президента України у плаванні під державним прапором України – 32;
– на полярній станції – 1;
– на території військових частин (формувань) – 80.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія станом на сьогодні зареєструвала 742 міжнародних спостерігачів на виборах президента України.

У ЦВК закликали офіційних спостерігачів не допустити насильства на виборах президента України.

Як повідомляв УНН, МВС перевіряє інформацію про втручання в інформаційну систему ЦВК.

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