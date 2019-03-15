У ЦВК закликали офіційних спостерігачів не допустити насильства на виборах Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук закликала зареєстрованих офіційних спостерігачів від громадських організацій об’єднати зусилля, аби не допустити насильства та протистояння на президентських виборах 31 березня 2019 року. На цьому вона наголосила під час прес-конференції, передає УНН.
"Жодного насильства, жодних погроз не має бути на виборах. А всі порушення, які, на жаль, можуть траплятися, мають стати предметом розгляду відповідних правоохоронних органів", – наголосила Тетяна Сліпачук.
Голова ЦВК запевнила, що Комісія, як і раніше, діятиме у чіткій відповідності до Конституції України та чинного законодавства. "Це, безумовно, велика відповідальність, але ми її дуже добре усвідомлюємо", – зазначила вона.
Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков застеріг "Нацдружини" від силових методів на виборах.
Додамо, що речник "Національних дружин" Ігор Вдовін зробив заяву щодо того, що застосування сили спостерігачами від "Національних дружин" на дільницях можливе у разі фальсифікацій.