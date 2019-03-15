В ЦИК призвали официальных наблюдателей не допустить насилия на выборах Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук призвала зарегистрированных официальных наблюдателей от общественных организаций объединить усилия, чтобы не допустить насилия и противостояния на президентских выборах 31 марта 2019 года. Об этом она заявила во время пресс-конференции, передает УНН.
"Ни насилия, никаких угроз не должно быть на выборах. А все нарушения, которые, к сожалению, могут случаться, должны стать предметом рассмотрения соответствующих правоохранительных органов", - подчеркнула Татьяна Слипачук.
Глава ЦИК заверила, что Комиссия, как и раньше, будет действовать в строгом соответствии с Конституцией Украины и действующим законодательством. "Это, безусловно, большая ответственность, но мы ее очень хорошо осознаем", - отметила она.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсений Аваков предостерег "Нацдружины" от силовых методов на выборах.
Добавим, что представитель "Национальных дружин" Игорь Вдовин сделал заявление о том, что применение силы наблюдателями от "Национальных дружин" на участках возможно в случае фальсификаций.