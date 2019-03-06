Аваков застеріг "Нацдружини" від силових методів на виборах

КИЇВ. 6 березня. УНН. Ні "Національні дружини", ні будь-яка інша організація, не може і не буде визначати ситуацію силовим методом, особливо під час виборчого процесу. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.