Аваков застеріг "Нацдружини" від силових методів на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Ні "Національні дружини", ні будь-яка інша організація, не може і не буде визначати ситуацію силовим методом, особливо під час виборчого процесу. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
"Ні Національні дружини, ні будь-яка інша організація, не може і не буде визначати ситуацію силовим методом! Прийнятна тільки співпраця та апеляція до законних сил правопорядку. Будь-які спроби силового втручання у виборчий процес будуть рішуче і, при необхідності, жорстко припинятися", - йдеться в оприлюдненій МВС у вівторок заяві Авакова.
Цей коментар прозвучав після заяви речника "Національних дружин" Ігоря Вдовіна щодо того, що застосування сили спостерігачами від "Національних дружин" на дільницях можливе у разі фальсифікацій.
У МВС тим часом вказали, що раніше Аваков зазначав, що будь-які спроби "Нацдружин" взяти на себе силову функцію будуть припинятися.
При цьому очільник МВС закликав всіх, хто зацікавлений у чесних виборах, використовувати лише законні методи.
"Прошу всіх, хто оголошує своїм постулатом і зацікавлений у прозорості та чесності виборів, використовувати тільки законні ненасильницькі методи. Нацполіція має всі необхідні сили та засоби - допомагайте, а не заважайте!" - заявив Аваков, додавши, що право застосування силових методів в Україні завжди буде належати Національній поліції.
Додамо, Центральна виборча комісія 11 січня надала громадській організації "Національні Дружини" дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України 31 березня 2019 року.
Як повідомляв УНН, ЦВК вже зареєструвала 418 міжнародних спостерігачів.