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Аваков предостерег "Нацдружины" от силовых методов на выборах

Аваков предостерег "Нацдружины" от силовых методов на выборах

Киев  •  УНН

 • 10465 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Ни "Национальные дружины", ни любая другая организация, не может и не будет определять ситуацию силовым методом, особенно во время избирательного процесса. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Ни Национальные дружины, ни любая другая организация, не может и не будет определять ситуацию силовым методом! Приемлемо только сотрудничество и апелляция к законным силам правопорядка. Любые попытки силового вмешательства в избирательный процесс будут решительно и, при необходимости, жестко пресекаться", - говорится в обнародованном МВД во вторник заявлении Авакова.

Этот комментарий прозвучал после заявления представителя "Национальных дружин" Игоря Вдовина о том, что применение силы наблюдателями от "Национальных дружин" на участках возможно в случае фальсификаций.

В МВД тем временем указали, что ранее Аваков отмечал, что любые попытки "Нацдружин" взять на себя силовую функцию будут пресекаться.

При этом глава МВД призвал всех, кто заинтересован в честных выборах, использовать только законные методы.

"Прошу всех, кто объявляет своим постулатом и заинтересован в прозрачности и честности выборов, использовать только законные ненасильственные методы. Нацполиция имеет все необходимые силы и средства - помогайте, а не мешайте!" - заявил Аваков, добавив, что право применения силовых методов в Украине всегда будет принадлежать Национальной полиции.

Добавим, Центральная избирательная комиссия 11 января предоставила общественной организации "Национальные Дружины" разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.

Как сообщал УНН, ЦИК уже зарегистрировала 418 международных наблюдателей.

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