ЦВК зареєструвала понад 700 міжнародних спостерігачів на виборах президента
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Центральна виборча комісія станом на сьогодні зареєструвала 742 міжнародних спостерігачів на виборах президента України. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК.
"Станом на 15 березня 2019 року комісія зареєструвала 742 офіційних спостерігачів від 10 міжнародних організацій та 8 іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ЦВК закликали офіційних спостерігачів не допустити насильства на виборах президента України.
Як повідомляв УНН, МВС перевіряє інформацію про втручання в інформаційну систему ЦВК.