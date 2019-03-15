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МВС перевіряє інформацію про втручання в інформаційну систему ЦВК

Київ • УНН

 • 9936 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністерство внтуршніх справ перевіряють інформацію про втручання у роботу інформаційної системи ЦВК "Вибори-2019". Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час координаційної наради, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

МВС перевіряє інформацію про втручання в інформаційну систему ЦВК

"Для нас важливі засоби захисту цієї системи від несанкціонованого втручання у роботу та можливих кібератак у день голосування. У нас вже є кілька звернень від кандидатів у президенти щодо втручання у роботу системи. Мова іде як про транзитні сервери, так і про несанкціонований доступ в систему. Наші фахівці перевіряють цю інформацію. Ми маємо добре розуміти, що інформаційно-аналітична система "Вибори-2019" повністю захищена від зовнішнього впливу", - повідомив Аваков.

Крім того, за словами голови ЦВК Тетяна Сліпачук, перевірка захисту систем Комісії проходить у плановому режимі, а наявні системи безпеки здатні зафіксувати усі аномальні втручання.

"Розпорядником вказаної системи є Центральна виборча комісія. До 20 березня ми очікуємо результати комплексних експертиз систем захисту. До 28 березня ми отримаємо такі дані з ОВК, аби 29 березня підтвердити готовність системи "Вибори-2019" до роботи. Наші системи здатні зафіксувати усі аномальні втручання та забезпечити працездатність інформаційного ресурсу", - зазначила Сліпачук.

Як повідомляв УНН, інформаційно-аналітична система "Вибори-2019", яка призначена висвітлювати усю інформацію щодо порушень на виборах в Україні, запрацювала в Україні у лютому.

Нагадаємо, СБУ попередила масштабну кібератаку на сайт ЦВК.

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