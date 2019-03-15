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МВД проверяет информацию о вмешательстве в информационную систему ЦИК

Киев • УНН

 • 9936 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Министерство внтуршних дел проверяют информацию о вмешательстве в работу информационной системы ЦИК "Выборы-2019". Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время координационного совещания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

МВД проверяет информацию о вмешательстве в информационную систему ЦИК

"Для нас важны средства защиты этой системы от несанкционированного вмешательства в работу и возможных кибератак в день голосования. У нас уже есть несколько обращений от кандидатов в президенты относительно вмешательства в работу системы. Речь идет как о транзитных серверах, так и о несанкционированном доступе в систему. Наши специалисты проверяют эту информацию. Мы должны хорошо понимать, что информационно-аналитическая система "Выборы-2019" полностью защищена от внешнего воздействия", - сообщил Аваков.

Кроме того, по словам главы ЦИК Татьяна Слипачук, проверка защиты систем Комиссии проходит в плановом режиме, а имеющиеся системы безопасности способны зафиксировать все аномальные вмешательства.

"Распорядителем указанной системы является Центральная избирательная комиссия. До 20 марта мы ожидаем результаты комплексных экспертиз систем защиты. До 28 марта мы получим такие данные с ОИК, чтобы 29 марта подтвердить готовность системы" Выборы-2019 "к работе. Наши системы способны зафиксировать все аномальные вмешательства и обеспечить работоспособность информационного ресурса", - отметила Слипачук.

Как сообщал УНН, информационно-аналитическая система "Выборы-2019", которая предназначена освещать всю информацию о нарушениях на выборах в Украине, начала работать в Украине в феврале.

Напомним, СБУ предупредила масштабную кибератаке на сайт ЦИК.

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