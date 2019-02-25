В Україні почала діяти інформаційно-аналітична система “Вибори-2019”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував інформаційно-аналітичну систему “Вибори-2019”, яка призначена висвітлювати усю інформацію щодо порушень на виборах в Україні, передає кореспондент УНН.
“Тепер будь-хто зможе отримати онлайн доступ до інформації стосовно порушень на виборах як відносно географічного зрізу, так і відносно статей КПК і судових рішень, якщо такі будуть”, — повідомив Аваков.
Цей геоінформаційний аналітичний портал МВС України призначений для моніторингу здійснення правопорушень та відображення публічної інформації про стан громадської безпеки.
Від так перевірити інформацію щодо порушень можна буде перейшовши за посиланням mvs.gov.ua.
На цьому порталі розміщено детальну географічну карту порушень виборчого процесу, вказано який тип порушення, стаття Кримінального або Адміністративних кодексів, регіон та виборчий округ. Масштабування відбувається до точного розміщення на мапі. Також висвітлено весь календар подій від початку 2019 року.
У МВС запевняють, що відображатиметься точна статистика всіх повідомлень та вказуватиметься процесуальний статус кожного правопорушення.
Як повідомляв УНН, у ВР буде внесено законопроект про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства.
Нагадаємо, на сайті МВС запрацює он-лайн система всіх порушень під час виборчого процесу.