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В Украине начала действовать информационно-аналитическая система "Выборы-2019"

В Украине начала действовать информационно-аналитическая система "Выборы-2019"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал информационно-аналитическую систему "Выборы-2019", которая предназначена освещать всю информацию о нарушениях на выборах в Украине, передает корреспондент УНН.

"Теперь любой сможет получить онлайн доступ к информации о нарушениях на выборах как относительно географического среза, так и в отношении статей УПК и судебных решений, если таковые будут", - сообщил Аваков.

Этот геоинформационный аналитический портал МВД Украины предназначен для мониторинга совершения правонарушений и отображения публичной информации о состоянии общественной безопасности.

От так проверить информацию о нарушениях можно будет перейдя по ссылке mvs.gov.ua.

На этом портале размещено подробную географическую карту нарушений избирательного процесса, указано тип нарушения, статья уголовного или административного кодексов, регион и избирательный округ. Масштабирование происходит в точного размещения на карте. Также освещены все календарь с начала 2019 года.

В МВД уверяют, что будет отображаться точное статистика всех сообщений и указываться процессуальный статус каждого правонарушения.

Как сообщал УНН, в ВР будет внесен законопроект о усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства.

Напомним, на сайте МВД заработает он-лайн система всех нарушений во время избирательного процесса.

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