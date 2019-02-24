У ВР буде внесено законопроект про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У вівторок на розгляд ВР буде внесено законопроект про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє УНН.
“Ми у вівторок вносимо до парламенту і дуже розраховуємо, що парламентарі приймуть цей проект — питання нового законодавства про відповідальність за порушення на виборах”, — заявив він.
Міністр також висловив впевненість, що народні депутати ухвалять це рішення.
“Я впевнений у цьому. Адже парламентарі та їхні лідери скрізь заявляють про те, що вони хочуть чесних виборів і я дуже сподіваюсь на те, що така підтримка буде”, — наголосив А.Аваков.
Нагадуємо, Арсен Аваков прокоментував чутки про свою можливу відставку.