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У ВР буде внесено законопроект про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства

У ВР буде внесено законопроект про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. У вівторок на розгляд ВР буде внесено законопроект про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє УНН.

“Ми у вівторок вносимо до парламенту і дуже розраховуємо, що парламентарі приймуть цей проект — питання нового законодавства про відповідальність за порушення на виборах”, — заявив він.

Міністр також висловив впевненість, що народні депутати ухвалять це рішення.

“Я впевнений у цьому. Адже парламентарі та їхні лідери скрізь заявляють про те, що вони хочуть чесних виборів і я дуже сподіваюсь на те, що така підтримка буде”, — наголосив А.Аваков.

Нагадуємо, Арсен Аваков прокоментував чутки про свою можливу відставку.

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