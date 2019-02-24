У ВР буде внесено законопроект про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства

“Ми у вівторок вносимо до парламенту і дуже розраховуємо, що парламентарі приймуть цей проект — питання нового законодавства про відповідальність за порушення на виборах”, — заявив він.

Міністр також висловив впевненість, що народні депутати ухвалять це рішення.

“Я впевнений у цьому. Адже парламентарі та їхні лідери скрізь заявляють про те, що вони хочуть чесних виборів і я дуже сподіваюсь на те, що така підтримка буде”, — наголосив А.Аваков.

Нагадуємо, Арсен Аваков прокоментував чутки про свою можливу відставку.