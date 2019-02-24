Арсен Аваков прокоментував чутки про свою можливу відставку

На запитання ведучої як він може прокоментувати чутки, що нібито президент України Петро Порошенко думає про те аби відправити його у відставку, міністр відповів: “Я думаю, що ми живемо в країні, коли в нас законність вища за якісь чутки та бажання. У нас є парламент, є уряд і я буду виконувати свої обов’язки незалежно від чуток, незалежно від бажань прибрати мене з посади, бо це комусь незручно. Вам потрібно знати одне: міністр внутрішніх справ забезпечить чесні вибори за допомоги прокурора, СБУ, бо це їх відповідальність теж”.

Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняє, що МВС не працює ні на президента, ні на опозицію і наголошує, що поліція не повинна бути учасником ніяких схем та змов. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.