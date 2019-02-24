Сьогодні на сайті МВС запрацює “страшний сон” для фальсифікаторів — Аваков

“У нас намагались вкрасти вибір у 2004 і у 2014. Я точно знав, що деякі кандидати будуть шукати технологічного рішення, а не чесного змагання. Тому ми підготували нову якість реагування для системи МВС на виборчий процес. Президент України має бути легітимним, його повинні всі поважати і цей вибір має бути прийнятий всіма. Тому ми задали нові стандарти. Саме тому багато кому це не подобається. Маю честь представити вам нову систему, яку ми зробили. Це "страшний сон" для фальсифікатора — он-лайн система всіх порушень на виборах. Сьогодні ввечері ми її запускаємо на сайті МВС”, — розповів міністр.

Нагадаємо, профільний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути законопроект щодо посилення відповідальності за незаконну агітацію і підкуп виборців.