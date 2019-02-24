Сегодня на сайте МВД заработает "страшный сон" для фальсификаторов - Аваков

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 20096 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 42453 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120112 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122866 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124430 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122508 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154721 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117336 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141280 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145186 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Сегодня на сайте МВД заработает "страшный сон" для фальсификаторов - Аваков

Сегодня на сайте МВД заработает "страшный сон" для фальсификаторов - Аваков

Киев  •  УНН

 • 29348 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня на сайте МВД заработает он-лайн система всех нарушений во время избирательного процесса. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает УНН.

"У нас пытались украсть выбор в 2004 и в 2014. Я точно знал, что некоторые кандидаты будут искать технологического решения, а не честного соревнования. Поэтому мы подготовили новое качество реагирования для системы МВД на избирательный процесс. Президент Украины должен быть легитимным, его должны все уважать и этот выбор должен быть принят всеми. Поэтому мы задали новые стандарты. Именно поэтому многим это не нравится. Имею честь представить вам новую систему, которую мы сделали. Это "страшный сон" для фальсификатора - он-лайн система всех нарушений на выборах. Сегодня вечером мы ее запускаем на сайте МВД", - рассказал министр.

Напомним, профильный комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде рассмотреть законопроект о усилении ответственности за незаконную агитацию и подкуп избирателей.

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