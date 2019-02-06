Раді рекомендували посилити відповідальність за підкуп виборців

"Звернутися до голови Верховної Ради України щодо розгляду на найближчому пленарному тижні проекту 8270 та альтернативних. Рішення прийняте", - оголосив голова комітету.

При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що проект закону 38270 розробило МВС спільно із Громадянською мережею "ОПОРА", робота над ним тривала протягом двох років. Він, зокрема, передбачає криміналізацію дрібних порушень у виборчій сфері, збільшення штрафів за порушення передвиборчої агітації, адміністративну відповідальність за публічне проголошення свого волевиявлення на дільницях. Зокрема за вкидання виборчих бюлетенів передбачається відповідальність у вигляді двох років позбавлення волі, до 6 років – за непрямий підкуп виборців, а також за фальсифікацію результатів виборів. Також вперше вводиться відповідальність за підкуп кандидата.

Нагадаємо, невідомі розповсюджували у дитсадках і школах Полтави новорічні подарунки, у яких були агітаційні календарі з символікою політичної партії та фотографіями депутатів Полтавської міської ради.