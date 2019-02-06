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Раде рекомендовали усилить ответственность за подкуп избирателей

Раде рекомендовали усилить ответственность за подкуп избирателей

Киев  •  УНН

 • 10076 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Профильный комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде рассмотреть законопроект об усилении ответственности за незаконную агитацию и подкуп избирателей. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин на заседании комитета, передает корреспондент УНН.

"Обратиться к главе Верховной Рады Украины относительно рассмотрения на ближайшей пленарной неделе проекта 8270 и альтернативных. Решение принято", - заявил глава комитета.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что проект закона 38270 разработало МВД совместно с Гражданской сетью "ОПОРА", работа над ним продолжалась в течение двух лет. Он, в частности, предусматривает криминализацию мелких нарушений в избирательной сфере, увеличение штрафов за нарушение предвыборной агитации, административную ответственность за публичное провозглашение своего волеизъявления на участках. В частности, по вброс избирательных бюллетеней предусматривается ответственность в виде двух лет лишения свободы до 6 лет - за непрямой подкуп избирателей, а также за фальсификацию результатов выборов. Также впервые вводится ответственность за подкуп кандидата.

Напомним, неизвестные распространяли в детсадах и школах Полтавы новогодние подарки, в которых были агитационные календари с символикой политической партии и фотографиями депутатов Полтавского городского совета.

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