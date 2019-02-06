Раде рекомендовали усилить ответственность за подкуп избирателей

"Обратиться к главе Верховной Рады Украины относительно рассмотрения на ближайшей пленарной неделе проекта 8270 и альтернативных. Решение принято", - заявил глава комитета.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что проект закона 38270 разработало МВД совместно с Гражданской сетью "ОПОРА", работа над ним продолжалась в течение двух лет. Он, в частности, предусматривает криминализацию мелких нарушений в избирательной сфере, увеличение штрафов за нарушение предвыборной агитации, административную ответственность за публичное провозглашение своего волеизъявления на участках. В частности, по вброс избирательных бюллетеней предусматривается ответственность в виде двух лет лишения свободы до 6 лет - за непрямой подкуп избирателей, а также за фальсификацию результатов выборов. Также впервые вводится ответственность за подкуп кандидата.

Напомним, неизвестные распространяли в детсадах и школах Полтавы новогодние подарки, в которых были агитационные календари с символикой политической партии и фотографиями депутатов Полтавского городского совета.