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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЦИК зарегистрировала более 700 международных наблюдателей на выборах президента

Киев • УНН

 • 7501 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на сегодня зарегистрировала 742 международных наблюдателей на выборах президента Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЦИК.

ЦИК зарегистрировала более 700 международных наблюдателей на выборах президента

"По состоянию на 15 марта 2019 комиссия зарегистрировала 742 официальных наблюдателей от 10 международных организаций и 8 иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в ЦИК призвали официальных наблюдателей не допустить насилия на выборах президента Украины.

Как сообщал УНН, МВД проверяет информацию о вмешательстве в информационную систему ЦИК.

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