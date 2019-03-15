ЦИК зарегистрировала более 700 международных наблюдателей на выборах президента

"По состоянию на 15 марта 2019 комиссия зарегистрировала 742 официальных наблюдателей от 10 международных организаций и 8 иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в ЦИК призвали официальных наблюдателей не допустить насилия на выборах президента Украины.

Как сообщал УНН, МВД проверяет информацию о вмешательстве в информационную систему ЦИК.