ЦИК создала 30 тысяч участков на выборах президента
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На очередных выборах президента Украины по состоянию на 15 марта созданы 30 002 избирательные участки. Из них обычных - 28 653; иностранных - 101; специальных - 1248. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Специальные избирательные участки распределены следующим образом:
- в стационарных лечебных учреждениях - 981;
- в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах - 154;
- на судах, находящихся в день голосования на выборах президента Украины в плавании под государственным флагом Украины - 32;
- на полярной станции - 1;
- на территории военных частей (формирований) - 80.
Напомним, Центральная избирательная комиссия по состоянию на сегодня зарегистрировала 742 международных наблюдателей на выборах президента Украины.
В ЦИК призвали официальных наблюдателей не допустить насилия на выборах президента Украины.
Как сообщал УНН, МВД проверяет информацию о вмешательстве в информационную систему ЦИК.