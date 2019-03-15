Вибори-2019: бюлетенів буде більше, аніж прогнозувала ЦВК

“Створення 80 виборчих дільниць в зоні ООС - це одна з причин, чому кількість бюлетенів не відповідатиме тій кількості, яка замовлена станом на 7 березня. Тому що 7 березня цих виборчих дільниць ми ще не створювали”, - повідомив Радченко.

Він також зазначив, що на збільшення кількості виборчих бюлетенів вплинули й інші чинники, зокрема, указ Президента від 7 лютого 2019 року №32 "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях".

“Станом на 30 червня 2018 року указу Президента цього не було, то ми повною мірою не могли врахувати ті населені пункти, їх виборчі дільниці, на яких буде або не буде проводитись голосування", - зазначив він.

У цьому контексті заступник голови ЦВК зазначив, що окружними виборчими комісіями у період з 24 по 28 лютого утворено спеціальні виборчі дільниці на тимчасовій основі, до списків виборців було включено 23 314 осіб. Відповідно, з 30 червня 2018 року кількість цих виборців була не відома, додав він.

“Центральною виборчою комісією визначено максимальну кількість виборців, які перебуватимуть, можливо, у стаціонарних закладах охорони здоров’я і на цих виборців розраховано, зарезервовано виборчі бюлетені в кількості 227 931 особа, поки що. Їх може бути менше. Але більше – навряд”, - додав він.

Радченко наголосив, що наразі в Україні, поки що, кількість виборців збільшилась ще більш ніж на 33 тисячі - це ті громадяни України, які змінили місце голосування без зміни виборчої адреси з тимчасово окупованих територій. Він також прогнозує, що ця кількість буде збільшуватись.

Водночас голова ЦВК Тетяна Сліпачук зазначила, що точна кількість бюлетенів буде відома вже ближче до строків друку виборчих бюлетенів.

Як повідомляв УНН, ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня з чергових виборів Президента України.

Раніше у ЦВК повідомили, скільки бюлетенів буде надруковано.

До слова, ЦВК створила 80 окремих дільниць у зоні проведення ООС.