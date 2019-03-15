Выборы-2019: количество бюллетеней будет больше прогнозированного ЦИК

"Создание 80 избирательных участков в зоне ООС - это одна из причин, почему количество бюллетеней не будет соответствовать тому количеству, которое заказано по состоянию на 7 марта. Потому что 7 марта этих избирательных участков мы еще не создавали", - сообщил Радченко.

Он также отметил, что на увеличение количества избирательных бюллетеней повлияли и другие факторы, в частности, указ Президента от 7 февраля 2019 года №32 "О границах и перечне районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях".

"По состоянию на 30 июня 2018 года указа Президента этого не было, поэтому мы в полной мере не могли учесть те населенные пункты, их избирательные участки, на которых будет либо не будет проводиться голосование", - отметил он.

В этом контексте замглавы ЦИК отметил, что окружными избирательными комиссиями в период с 24 по 28 февраля созданы специальные избирательные участки на временной основе, в списки избирателей были включены 23 314 человек. Соответственно, с 30 июня 2018 года количество этих избирателей было не известно, добавил он.

"Центральной избирательной комиссией определено максимальное количество избирателей, которые будут находиться, возможно, в стационарных учреждениях здравоохранения и на этих избирателей рассчитано, зарезервировано избирательные бюллетени в количестве 227 931 человек, пока что. Их может быть меньше. Но больше - вряд ли", - добавил он.

Радченко отметил, что сейчас в Украине, пока что, количество избирателей увеличилось еще более чем на 33 тысячи - это те граждане Украины, которые изменили место голосования без изменения избирательного адреса с временно оккупированных территорий. Он также прогнозирует, что это количество будет увеличиваться.

В то же время председатель ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что точное количество бюллетеней будет известно уже ближе к срокам печати избирательных бюллетеней.

Как сообщал УНН, ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня на очередных выборах Президента Украины.

Ранее ЦИК сообщила, сколько бюллетеней будет напечатано.

К слову, ЦИК создала 80 отдельных участков в зоне проведения ООС.