Выборы-2019: количество бюллетеней будет больше прогнозированного ЦИК

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 80169 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 179043 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 143395 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 207564 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 252929 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213452 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246337 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208275 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488022 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241362 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.3м/с
84%
Популярные новости

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

6 апреля, 16:16 • 15362 просмотра

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

6 апреля, 16:36 • 14813 просмотра

Польша усиливает контроль на границе с беларусью: новые электронные заграждения

6 апреля, 16:52 • 13852 просмотра

Трехкратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар во второй раз победил в бельгийской однодневке Тур Фландрии

6 апреля, 17:07 • 13189 просмотра

Ряд населенных пунктов Харьковщины, в частности Золочев, были атакованы КАБами рф: есть пострадавшая

6 апреля, 17:18 • 13266 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 265217 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241477 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326954 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488022 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579532 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33040 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 207564 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79442 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75930 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81462 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Выборы-2019: количество бюллетеней будет больше прогнозированного ЦИК

Киев • УНН

 • 12816 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Количество бюллетеней для голосования на выборах Президента Украины будет больше, чем это было прогнозируемо Центральной избирательной комиссией по состоянию на 7 марта. Об этом во время пресс-конференции в пятницу сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент УНН.

Выборы-2019: количество бюллетеней будет больше прогнозированного ЦИК

"Создание 80 избирательных участков в зоне ООС - это одна из причин, почему количество бюллетеней не будет соответствовать тому количеству, которое заказано по состоянию на 7 марта. Потому что 7 марта этих избирательных участков мы еще не создавали", - сообщил Радченко.

Он также отметил, что на увеличение количества избирательных бюллетеней повлияли и другие факторы, в частности, указ Президента от 7 февраля 2019 года №32 "О границах и перечне районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях".

"По состоянию на 30 июня 2018 года указа Президента этого не было, поэтому мы в полной мере не могли учесть те населенные пункты, их избирательные участки, на которых будет либо не будет проводиться голосование", - отметил он.

В этом контексте замглавы ЦИК отметил, что окружными избирательными комиссиями в период с 24 по 28 февраля созданы специальные избирательные участки на временной основе, в списки избирателей были включены 23 314 человек. Соответственно, с 30 июня 2018 года количество этих избирателей было не известно, добавил он.

"Центральной избирательной комиссией определено максимальное количество избирателей, которые будут находиться, возможно, в стационарных учреждениях здравоохранения и на этих избирателей рассчитано, зарезервировано избирательные бюллетени в количестве 227 931 человек, пока что. Их может быть меньше. Но больше - вряд ли", - добавил он.

Радченко отметил, что сейчас в Украине, пока что, количество избирателей увеличилось еще более чем на 33 тысячи - это те граждане Украины, которые изменили место голосования без изменения избирательного адреса с временно оккупированных территорий. Он также прогнозирует, что это количество будет увеличиваться.

В то же время председатель ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что точное количество бюллетеней будет известно уже ближе к срокам печати избирательных бюллетеней.

Как сообщал УНН, ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня на очередных выборах Президента Украины.

Ранее ЦИК сообщила, сколько бюллетеней будет напечатано.

К слову, ЦИК создала 80 отдельных участков в зоне проведения ООС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.04
Bitcoin
$78,314.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,059.20
Ethereum
$1,578.25