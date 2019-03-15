ЦВК створила 80 окремих дільниць у зоні проведення ООС

“Вчора Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства оборони від 6 березня поточного року було прийнято постанову № 554 про створення спеціальних виборчих дільниць у зоні проведення операції Об’єднаних сил для голосування військовослужбовців, які задіяні в цій операції. Необхідно зазначити, що відповідно до постанови створено 80 таких дільниць, з них 46 – це малі дільниці, 30 – середні і 4 великі виборчі дільниці. Орієнтовна кількість осіб, які візьмуть участь у голосуванні на цих дільницях 47 тисяч, це ті військовослужбовці, які захищають нашу Батьківщину”, - повідомив він.



За його словами, необхідність прийняття цієї постанови зумовлено тим, що ці військовослужбовці не можуть залишати свої частини, свої позиції, аби реалізувати своє виборче право на звичайних виборчих дільницях.



Він також зазначив, що здача протоколів від цих виборчих комісій відбуватиметься безпосередньо до окружної виборчої комісії, яка створена на території Донецької і Луганської областей, як і всі звичайні виборчі дільниці.



Як повідомляв УНН, для проведення виборів 31 березня в зоні ООС на території військових частин створять спеціальні виборчі дільниці. І в день самого голосування українські захисники зможуть почергово здійснити своє виборче право.