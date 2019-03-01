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Для військових ООС на виборах президента створять спеціальні виборчі дільниці

Для військових ООС на виборах президента створять спеціальні виборчі дільниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Для проведення виборів 31 березня в зоні ООС на території військових частин створять спеціальні виборчі дільниці. І в день самого голосування українські захисники зможуть почергово здійснити своє виборче право. Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв в інтерв’ю видання “Тиждень”, передає УНН.

“Військовослужбовці Об’єднаних сил, як і всі громадяни України, матимуть змогу скористатися своїм конституційним правом і проголосувати на виборах президента. На території військових частин ведеться робота зі створення спеціальних виборчих дільниць для військовослужбовців. Вони голосуватимуть на правах звичайних громадян України за своїми паспортами. А командири всіх рівнів та їхні заступники з морально-психологічного забезпечення нададуть їм можливість безперешкодно виконати свій громадянський обов’язок. Тобто всі ті військовослужбовці, які, приміром, не залучені у складі чергових сил чи до бойового чергування зранку, голосуватимуть у першій половині дня, решта — по обіді”, - повідомив Наєв.

Він розповів, що вже понад місяць у військових частинах, з’єднаннях та окремих підрозділах триває підготовка до проведення виборів президента України.

“Підготовка триває вже понад місяць. Для цього налагоджено взаємодію з місцевими та державними органами влади. Місця, де відбуватиметься голосування особового складу, вже визначено, організовано взаємодію з ОВК із питань складання списків виборців, утворення дільничних комісій”, - зазначив він.

Наєв також додав, що для військовослужбовців ООС не проводиться спеціальна агітація, адже всі бійці освічені і самостійно можуть зробити свій вибір.

Як повідомляв УНН, 40 тисяч громадян скористалися правом зміни місця голосування – ЦВК.

До слова, у МЗС повідомили, що кількість українських виборців за кордоном зросла до майже 527 тис.

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