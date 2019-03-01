40 тисяч громадян скористалися правом зміни місця голосування - ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Майже 40 тисяч громадян України скористалися правом зміни місця голосування. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає УНН.
“Серед них 57% — це жителі Луганської та Донецької областей. Цей процес не займає багато часу, і слід зауважити, що тимчасово змінити місце голосування можна до 25 березня”, — повідомила Сліпачук.
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Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах президента України 138 громадським організаціям.
Нагадуємо, 31 грудня 2018 в Україні стартував процес виборів Президента України, призначених на 31 березня 2019 року. 8 лютого ЦВК завершила процес реєстрації кандидатів на посаду глави держави.