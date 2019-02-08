За час виборчого періоду ЦВК шість разів зверталася до ВР і Кабміну

"ЦВК шість разів за час виборчого періоду зверталася до Верховної ради Україні і Кабінету міністрів за різними питаннями, більшість з яких стосувалися місцевих виборів, які необхідно вирішити безпосередньо на рівні законодавчої і виконавчої влади, яка в якості Кабінету міністрів може стати ініціатором цих змін", - повідомила Сліпачук.

За її словами, це звернення, які стосувалися внесення змін в закон про державний бюджет, заяви наслідків введення воєнного стану, який мав вплив на проведення місцевих виборів, питання і становлення виборчого процесу після закінчення воєнного стану.

Крім того, Сліпачук повідомила, що ЦВК ще до початку виборчого процесу, не дочекавшись точкових змін, змушена була ухвалити низку постанов, якими фактично надала кандидатам реалізувати своє право подати документи для реєстрації кандидатом в президенти. Зокрема, це стосується постанови використання паспорта у вигляді ID-картки та подачі електронних декларацій.

"Завдяки цим роз'ясненням певною мірою можна реалізувати положення закону, які були в певній суперечності із новими актами прийнятими ВРУ протягом 2015-2018 років", - сказала Сліпачук.

Вона додала, що постанови, якими були надані ці роз’яснення, не були оскаржені, і вони діючі.

Як повідомляв УНН, ЦВК завершила реєстрацію кандидатів на президентські вибори. У бюлетені 31 березня 2019 року українці побачать 44 прізвища.