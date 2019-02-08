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За время избирательного периода ЦИК шесть раз обращалась к ВР и Кабмину

За время избирательного периода ЦИК шесть раз обращалась к ВР и Кабмину

Киев  •  УНН

 • 8289 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. За время избирательного периода Центральная избирательная комиссия 6 раз обращалась в Верховную Раду Украины и Кабинет министров, в большинстве случаев относительно местных выборах. Об этом на брифинге сообщила глава Комиссии Татьяна Слипачук, передает УНН.

"ЦИК шесть раз за время избирательного периода обращалась в Верховную Раду Украины и Кабинет министров по разным вопросам, большинство из которых касались местных выборов, которые необходимо решить непосредственно на уровне законодательной и исполнительной власти, которая в качестве Кабинета министров может стать инициатором этих изменений", - сообщила Слипачук.

По ее словам, это обращение, котораые касались внесения изменений в закон о государственном бюджете, заявления последствий введения военного положения, который имел влияние на проведение местных выборов, вопросы и становления избирательного процесса после окончания военного положения.

Кроме того, Слипачук сообщила, что ЦИК еще до начала избирательного процесса, не дождавшись точечных изменений, вынуждена была принять ряд постановлений, которыми фактически предоставила кандидатам реализовать свое право подать документы для регистрации кандидатом в президенты. В частности, это касается постановления использования паспорта в виде ID-карты и подачи электронных деклараций.

"Благодаря этим разъяснением в определенной степени можно реализовать положения закона, которые были в определенном противоречии с новыми актами принятыми ВРУ в течение 2015-2018 годов", - сказала Слипачук.

Она добавила, что постановления, которыми были предоставлены эти разъяснения, не были обжалованы, и они действующие.

Как сообщал УНН, ЦИК завершила регистрацию кандидатов на президентские выборы. В бюллетене 31 марта 2019 года украинцы увидят 44 фамилии.

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