40 тысяч граждан воспользовались правом изменения места голосования - ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Почти 40 тысяч граждан Украины воспользовались правом изменения места голосования. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает УНН.
"Среди них 57% - это жители Луганской и Донецкой областей. Этот процесс не занимает много времени, и следует заметить, что временно изменить место голосования можно до 25 марта", - сообщила Слипачук.
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Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах президента Украины 138 общественным организациям.
Напоминаем, 31 декабря 2018 в Украине стартовал процесс выборов Президента Украины, назначенных на 31 марта 2019 года. 8 февраля ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов на пост главы государства.