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ЦВК дозволила мати офіційних спостерігачів на виборах 138 організаціям

ЦВК дозволила мати офіційних спостерігачів на виборах 138 організаціям

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Центральна виборча комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах президента України 138 громадським організаціям. Про це на брифінгу повідомила голова Комісії Тетяна Сліпачук, передає УНН.

"У цьому році ми маємо рекордну кількість громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів. Сьогодні це 138 громадських організацій. 130 з них мають дозвіл мати своїх спостерігачів у всіх регіонах України, 3 - в Одеській області, 2 - у Чернігівській, ще одній - у Закарпатській, Дніпропетровській та у Харківській областях", - зазначила Сліпачук.

Вона також додала, що станом на сьогодні є 6 міжнародних організацій та одна іноземна держава, від яких реєструватимуть офіційних спостерігачів.

Як повідомляв УНН, ЦВК зареєструвала 18 спостерігачів від ОБСЄ.

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