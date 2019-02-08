ЦВК дозволила мати офіційних спостерігачів на виборах 138 організаціям

"У цьому році ми маємо рекордну кількість громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів. Сьогодні це 138 громадських організацій. 130 з них мають дозвіл мати своїх спостерігачів у всіх регіонах України, 3 - в Одеській області, 2 - у Чернігівській, ще одній - у Закарпатській, Дніпропетровській та у Харківській областях", - зазначила Сліпачук.

Вона також додала, що станом на сьогодні є 6 міжнародних організацій та одна іноземна держава, від яких реєструватимуть офіційних спостерігачів.

Як повідомляв УНН, ЦВК зареєструвала 18 спостерігачів від ОБСЄ.